Fattore Maignan: il piano dei rossoneri sul mercato

Il Milan ha battuto ieri sera il Napoli in Champions. Tra i fattori decisivi anche Maignan, il piano del club per il futuro del portiere:

come riportato da Calciomercato.com per il Milan non è sul mercato anzi il club sta pensando di premiarlo con un aumento di stipendio, prolungandogli il contratto in scadenza a giugno 2026.