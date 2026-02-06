Fassone: «Rocambolesca trattativa di Donnarumma al Milan. Raiola faceva interessi suoi»

Fassone, dirigente del Milan tra il 2017 e il 2018, è tornato a parlare della questione mancato rinnovo di Gianluigi Donnarumma

Durante il workshop “Il Rapporto col Calciatore” organizzato da Piace Formazione, il dirigente Marco Fassone ha rilasciato alcune dichiarazioni inerenti al suo periodo trascorso al Milan. Nella fattispecie ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale tra il 2017 ed il 2018.

Si è concentrato su una delle questioni che più ha fatto discutere all’epoca e che ancora oggi accende gli animi in casa rossonera: il mancato rinnovo di Gigio Donnarumma e il conseguente addio.

LE PAROLE – «Poi ci fu la rocambolesca trattativa di Donnarumma al Milan, l’anno in cui arrivai. Raiola faceva interessi suoi, non voleva che rinnovasse per buttare la palla in tribuna e vedere cosa succedesse. Poi il rinnovo fece felice Gigio e il Milan».