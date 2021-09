Faivre nei guai dopo la trattativa con il Milan: «Ci saranno delle sanzioni»

Romain Faivre sembrava ad un passo dalla maglia del Milan. Dopo che la trattativa si è arenata però, la dirigenza del Brest annuncia sanzioni

Al centro delle voci di mercato del Milan nelle ultime settimane di agosto, adesso per Romain Faivre si preannunciano tempi duri al Brest. L’allenatore della squadra francese in conferenza stampa ha dichiarato: «Romain è venuto a scusarsi con me per il suo comportamento. Il caso è chiuso, è un giocatore del Brest e ora dipenderà dal suo comportamento. Spero che il pubblico lo incoraggi e lo inciti affinché dia il meglio di sé.»

Ma per il direttore sportivo del Brest il caso è tutt’altro che chiuso: «Ci saranno dei provvedimenti: nessuno è al di sopra del club e faremo in modo che ciò venga rispettato. Ci saranno delle sanzioni.»