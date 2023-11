Quagliarella sul Milan: «Non direi che è fuori da tutto, il problema per me è questo qui»

Fabio Quagliarella, ex attaccante della Sampdoria, ha commentato il momento del Milan di Stefano Pioli: le dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Quagliarella ha dichiarato:

«Il Milan fa certe partite e quando lo vedi giocare dici: ‘Cavolo che spettacolo’, come in Champions con il Psg. Forse rispetto al passato ha una panchina meno importante, da fuori ho questa sensazione. Prima avevi Ibra, anche se magari non giocava. E poi qualcuno dei titolari non sta andando bene, è palese. Ma non diciamo a novembre che è tagliato fuori».