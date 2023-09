Ex Milan, Ronaldo sposo per la terza volta: il suo matrimonio con Celina Locks – FOTO

Giorno di festa per Ronaldo Luís Nazário de Lima: l’ex attaccante del Milan si è sposato con Celina Locks ad Ibiza: le foto

Non c’è due senza tre: terzo matrimonio della sua vita per Ronaldo il Fenomeno. L’ex attaccante del Milan si è sposato in queste ore ad Ibiza con Celina Locks. Queste le foto pubblicate dai due sui social.

La coppia sta insieme da ben sette anni. Lei, modella e imprenditrice brasiliana (di 14 anni più giovane) è la sua terza moglie dopo i primi matrimoni avuti con Milene Domingues e Maria Beatriz Anthony.