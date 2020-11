Ex Milan, Pazzini si ritira dal calcio giocato: ecco il messaggio sui social

Pazzini ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato. Con il Milan ha giocato 86 partite e segnato 24 gol in 3 stagioni

Giampaolo Pazzini, ex attaccante fra le altre anche del Milan, ha deciso oggi di ritirarsi ufficialmente dal calcio giocato. Rimasto svincolato dopo aver giocato le ultime 5 stagioni nel Verona (con una breve interruzione nel Levante), Pazzini ha deciso di dire stop a 36 anni compiuti.

In totale per Pazzini, 190 gol in carriera nei club e 4 in Nazionale Maggiore.

