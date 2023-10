Ex Milan, numeri impietosi per Bonucci con l’Union Berlino: i dettagli

L’ex difensore di Milan e Juve, Leonardo Bonucci, non ha iniziato al meglio la sua avventura con la maglia dell’Union Berlino

Brutto inizio per Leonardo Bonucci con la maglia dell’Union Berlino. Il difensore ex Milan ed ex Juve sta trovando parecchie difficoltà tra Bundesliga e Champions League. L’incredibile rimonta subita contro il Braga in Champions League è stato solo l’ultimo dei pessimi risultati dell’Union Berlino. Da quando il centrale azzurro ha firmato con il club tedesco sono arrivate infatti solo sconfitte.

I numeri parlano di 6 ko consecutivi, con ben 12 gol subiti e solo 3 realizzati tra Bundesliga e Champions League. Una coincidenza quasi incredibile, visto che prima dell’arrivo dell’ex Juve erano arrivate vittorie convincenti nelle prime tre uscita della stagione.