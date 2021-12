Ex Milan – Leonardo sprona il PSG: «Champions? Sicuramente arriverà»

Leonardo, direttore sportivo del Psg, ha parlato delle possibilità della formazione parigina di vincere la Champions League

Leonardo, ds del Psg, ha parlato della situazione Champions League nel corso di una conferenza all’Università della Sorbona.

DICHIARAZIONI – «Quando guardi la nostra rosa, sai che puoi farcela. La gente parla tanto, ma nessuno ha vinto quello che abbiamo vinto noi nell’ultimo decennio. Ci manca solo un trofeo, ma sicuramente arriverà, non dobbiamo essere ossessionati dal fatto di non aver mai vinto la Champions. Dobbiamo lavorare sulla testa, non vedo limiti. Non abbiamo la storia di certe squadre, ma abbiamo organizzazione e qualità».