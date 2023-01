Ex Milan – Josè Mauri torna in Argentina: è ufficiale il trasferimento

L’ex centrocampista del Milan Josè Mauri torna in patria. Dopo l’esperienza in MLS, il classe ’96 giocherà in Argentina

Josè Mauri è un nuovo calciatore della Sarmiento Junin, club che milita nella prima divisione argentina. L’ex centrocampista del Milan era fermo da un anno dopo la parentesi in MLS.

In totale in rossonero ha totalizzato solo 11 presenze tra il 2015 e il 2019, con in mezzo un’esperienza in prestito all’Empoli nel 2016/17.