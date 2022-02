Ex Milan, infortunio Bonucci, le ultime novità. Rientro vicino

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Leonardo Bonucci vede il rientro in campo. Ecco quando l’ex Milan tornerà finalmente a disposizione dopo l’infortunio

Stando a quanto riportato da Sky Sport, Leonardo Bonucci si appresta a tornare in gruppo a breve.

Il numero 19 dovrebbe tornare a disposizione di Allegri già da domani, risultando così poi tra i convocati della Juve per la sfida di Champions contro il Villarreal dove, in ogni caso, siederà probabilmente in panchina.