Ex Milan, Il presidente dell’Adana Demirspor: «Balotelli di nuovo qui? Dico che…»

Murat Sancak, presidente dell’Adana Demirspor, ha chiuso le porte ad un possibile ritorno di Balotelli, ex Milan

«Attualmente è un giocatore del Sion e non c’è possibilità che torni adesso. I tifosi non dovrebbe avere questa aspettativa. Riusciremo però a ingaggiare un buon attaccante, magari una stella di caratura mondiale. L’importante è che dia il contributo per la squadra».