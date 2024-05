Zappa dopo Milan Cagliari: «5-1 risultato esagerato, sfortunati sul primo gol. Sulla nostra reazione penso questo»

Il terzino del Cagliari, Gabriele Zappa, ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista dopo la sconfitta rimediata contro il Milan

Intercettato dai giornalisti presenti in zona mista di San Siro al termine di Milan Cagliari, il terzino destro dei sardi, Gabriele Zappa, si è espresso così.

PARTITA – «Siamo entrati in campo con l’atteggiamento giusto, il 5-1 è un risultato esagerato che non rispecchia l’andamento della gara. Siamo stati in partita per tutto il primo tempo, sul primo gol siamo stati un po’ sfortunati. Nel secondo tempo il Milan ha raddoppiato senza però tagliarci le gambe: abbiamo avuto una buona reazione poi il terzo gol ci ha di fatto tolto dalla partita. Ci abbiamo comunque provato fino alla fine, dispiace ma guardiamo avanti tutti insieme».

L’INTERVISTA INTEGRALE A ZAPPA.