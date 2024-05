Conte Milan, rossoneri fermi: De Laurentis può passare all’affondo decisivo per portarlo al Napoli! Le ultime sul futuro del tecnico

Attraverso un editoriale sul proprio sito, Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione relativo al possibile futuro di Antonio Conte, conteso fra Napoli, Milan e Juve. Stando a quanto riferito dal giornalista, ad oggi i rossoneri non hanno mosso alcun passo per l’arrivo del tecnico salentino sulla panchina per la prossima stagione.

Anche la Juve, che sta aspettando Thiago Motta, non è mai stata realmente interessata ad un ritorno di Conte. Così il club più vicino al tecnico al momento è il Napoli, con De Laurentis che potrebbe decidere di passare all’affondo decisivo per portarlo alla guida dei partenopei: ha le carte in mano e la disponibilità dell’allenatore salentino, il gradimento è reciproco. Più defilate le piste che potrebbero portare Pioli, Italiano o Gasperini al Napoli.