Thiago Motta Milan, Padovan sicuro: «Non credo resti al Bologna, se non andasse alla Juve...»

Il noto giornalista Giancarlo Padovan ha detto la sua sul possibile futuro di Thiago Motta, seguito dalla Juve e dal Milan

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, commentando il momento da favola del Bologna ad un passo dalla qualificazione alla prossima Champions League, il giornalista Giancarlo Padovan si è espresso così in merito al possibile futuro di Thiago Motta, accostato alla panchina del Milan così come a quella della Juve.

PAROLE – «Il Bologna non era accreditato per andare in Champions, lo era al massimo per l’Europa League o la Conference. Giusto che tutti festeggino e venga celebrato adeguatamente. Purtroppo per il Bologna, non credo che Thiago Motta resti. Questo mi sembra abbastanza sicuro. Se non andasse alla Juve… Lui come Xabi Alonso? Può essere, ma dopo una stagione del genere mi metto nei suoi panni: “Abbiamo fatto questo, cosa possiamo fare? Ripeterci? Vincere lo scudetto? Impossibile. Vincere la Champions? Altrettanto impossibile”. Credo che lui lasci con questo grandissimo ricordo e vada a misurarsi con una realtà che si chiami Juve, Milan o in un’altra maniera… È comunque una realtà da cui lui ha solo da guadagnare».