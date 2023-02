Ex Milan – Foggia, contatti con Brocchi ma c’è il rifiuto. Ecco perchè

Il Foggia ha contattato Brocchi per proporgli il posto lasciato vacante da Gallo: ecco il perchè del rifiuto

Caos in casa Foggia dopo le dimissioni in mattinata del tecnico Gallo, che ha lasciato vacante il posto da allenatore. Secondo quanto riportato da Sportitalia, i rossoneri avrebbero quindi provato ad ingaggiare Brocchi.

L’ex Milan, però, ha risposto con un rifiuto in quanto, secondo lui, non sussitono le condizioni necessarie per il matrimonio.