Ex Milan Femminile – Esordio shock per Giacinti con la Fiorentina

Ex Milan Femminile – Un esordio da dimenticare con la maglia della Fiorentina per Valentina Giacinti e Vero Boquete

Hanno fatto molto rumore nelle ultime settimane le uscite del Milan Femminile di Giacinti e Boquete. Per le due è iniziata una nuova avventura con la Fiorentina, ma l’esordio non è stato dei migliori. La Viola ha infatti incassato una pesante sconfitta per 1-6 contro il Sassuolo.