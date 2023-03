Ex Milan Donnarumma: futuro incerto, torna la pista Juve? Il match di ritorno di Champions può cambiare tutto per il portiere azzurro

Sembra che il futuro di Gianluigi Donnarumma sia più incerto di quello che si pensasse. A Parigi, l’ex Milan è sotto attacco, soprattutto da parte della stampa francese per via degli errori inaspettati in partite importanti.

Come scrive calciomercato.com, la sfida di Champions League del Psg potrebbe aprire nuovi scenari oppure far tornare in voga quelli vecchi: un possibile ritorno in Italia, in direzione Torino sponda bianconera.