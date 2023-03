Donnarumma non sembra più intoccabile e potrebbe tornare in Serie A: ecco quale squadra punta sul portiere ex Milan

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Donnarumma non sembra più intoccabile al PSG e in caso di divorzio all’ex Milan non dispiacerebbe un ritorno in Italia.

Sul portiere azzurro c’è, come ormai da tempo, l’interesse della Juventus. Al momento si tratta di un’ipotesi – non una trattativa – basata su spifferi informali, ma incoraggianti.