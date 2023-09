Ex Milan, Djalo idea dell’Inter a parametro zero: la situazione

L’Inter ha messo nel mirino Tiago Djalo, difensore portoghese del Lille, cresciuto nella Primavera del Milan: le ultime

La sessione estiva di calciomercato è appena terminata ma c’è chi pensa già al futuro: in questo caso l’Inter, che non ha mai smesso di seguire Tiago Djalo, nemmeno dopo l’infortunio subito al crociato del ginocchio. Il centrale ex Milan è un’idea concreta dei nerazzurri per il post Darmian.

Come riferisce Calciomercato.com, infatti, il club nerazzurro andrebbe a prendere il difensore del Lille a parametro zero, in quanto è in scadenza di contratto nel 2024.