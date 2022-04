Ex Milan – Dinastia Ancelotti: oggi tocca a Davide guidare il Real Madrid

Oggi Celta Vigo Real Madrid con il debutto di Ancelotti Jr sulla panchina dei galaticos: obbligato a vincere

Il Real Madrid oggi sarà impegnato sul campo del Celta Vigo per dimenticare la sonora sconfitta contro il Barcellona nel Clasico.

In panchina non ci sarà Carlo, bensì Davide Ancelotti: un cognome per continuare la dinastia vincente a Madrid. Il figlio di Carlo sarà al debutto sulla panchina dei Blancos, una sorta di passaggio di testimone, al momento solo per questa partita poi chissà… Da anni i due lavorano insieme e oggi Davide ha l’obbligo di vincere. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.