Il Valencia di Gattuso batte il Borussia Dortmund per 3-1. Debutto vincente per il tecnico italiano sulla panchina degli spagnoli

Il nuovo Valencia di Gennaro Gattuso ha sconfitto quest’oggi nell’amichevole ad Altach, in Austria, contro il Borussia Dortmund.

Match vinto per 3-1 grazie alla doppietta di Guedes e il singolo di Marcos Andre. Debutto per Castillejo. A segno per i gialloneri, Reus.