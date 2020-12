Ex Milan, Cutrone ai margini della Fiorentina: su di lui c’è il Bologna

Cutrone a gennaio potrebbe lasciare la Fiorentina e finire al Bologna. L’attaccante ex Milan trova poco spazio a Firenze

Il futuro di Patrick Cutrone alla Fiorentina è incerto. L’attaccante ex Milan, come riporta il Corriere dello Sport, potrebbe finire al Bologna già a gennaio. Cutrone, che in questa stagione non ha ancora mai giocato titolare in Serie A, fatica a trovare spazio nei viola, e la situazione con il neo mister Cesare Prandelli non sembra essere cambiata. Cutrone in stagione ha giocato 265 minuti fra campionato e Coppa Italia, senza mai aver segnato. Da quando è andato via dal Milan, Cutrone ha faticato ad imporsi altrove. Chissà che lasciare la Fiorentina non gli possa fare bene.

Non è da escludere anche un ritorno anticipato al Wolverhampton, squadra proprietaria del cartellino del giocatore.