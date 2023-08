Ex Milan, Bonucci verso l’Union Berlino: a giorni si chiude. I dettagli

L’ex difensore del Milan, Leonardo Bonucci, è pronto a lasciare la Juve per intraprendere una nuova avventura all’Union Berlino

La pista Union Berlino in queste ore è diventata caldissima per Bonucci. Il difensore, come riferito da Sky Sport, si è avvicinato molto al club di Bundesliga che giocherà la prossima Champions League. Si prospetta una nuova avventura in Germania per l’ex Milan.

L’affare potrebbe chiudersi a giorni con la Juve ha trovato così una soluzione per il suo ex capitano che non poteva rimanere ad allenarsi a parte tutto l’anno.