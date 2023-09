Ex Milan, gli auguri social dei rossoneri a Rebic per il compleanno – FOTO

L’ex rossonero Ante Rebic compie oggi 30 anni: ecco gli auguri social del Milan per il compleanno dell’attaccante croato

Giorno di festa per Ante Rebic che compie oggi 30 anni. Il croato ha salutato il Milan in estate per trasferirsi al Besiktas. Questo il post social d’auguri del club rossonero.

Il calciatore ha vestito la maglia rossonera per quattro stagioni, collezionando 123 presenze in gare ufficiali e 29 gol segnati.