Cresciuto nelle giovanili del Milan, Cristian Andreoni firma un contratto da svincolato con un nuovo club di Serie C

Nuova avventura per Cristian Andreoni. Il difensore classe 1992, cresciuto nelle giovanili del Milan, ha trovato una nuova squadra da svincolato.

Come riferito da Calciomercato.com, il calciatore andrà a giocare in Serie C con la Juve Stabia, con la quale ha firmato un contratto di un anno.