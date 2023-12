Ex Milan, Ancelotti esalta Brahim Diaz: «Ora sta mostrando questo»

Ex Milan, Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha elogiato il rendimento e le grandi qualità di Brahim Diaz

In conferenza stampa dopo la vittoria contro il Granada, Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha esaltato l’ex Milan Brahim Diaz:

«Sta giocando molto bene, lavorando molto ovunque lo metta, sono molto felice. Non ha avuto molto modo per permettersi in mostra all’inizio. Ora sta mostrando la sua qualità».