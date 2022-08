L’Inghilterra ha vinto per la prima volta gli Europei femminili. Sui social sono arrivati anche i complimenti di Asllani che con la sua Svezia è stata eliminata dalla competizione proprio dalle inglesi:

Congratulation England on a fantastic tournament. Regardless the winner, Women’s football won today. #WEURO22 pic.twitter.com/dx0gIeGHf8

— Kosovare Asllani (@KosovareAsllani) July 31, 2022