Il sorteggio dei gironi di Europa League è in programma per questo venerdì alle ore 13 a Nyon, in Svizzera

Venerdì 2 ottobre è in programma alle ore 13:00 a Nyon (in Svizzera) il sorteggio dei gironi di Europa League. Roma e Napoli saranno teste di serie.

Il Milan si gioca il passaggio del turno in un match secco contro il Rio Ave, in programma domani sera in Portogallo. Qualora i rossoneri dovessero vincere, potrebbero finire in terza o in quarta fascia.