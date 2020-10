Europa League, le favorite per la vittoria finale nella competizione

Il tabellone di Europa League ha messo in primo piano i gironi e le squadre che potrebbero arrivare in fondo

Il tabellone di Europa League ha messo in primo piano i gironi e le squadre che potenzialmente potrebbero arrivare in fondo. Il Tottenham di José Mourinho sembra la candidata numero uno per la vittoria. Sempre dalla Premier Leicester e Arsenal puntano ad arrivare nelle fasi finali, ma occhio anche Benfica, PSV e Napoli.

Dalla Champions League non dovrebbero scendere top club, fatta eccezione molto probabilmente per una tra Lipsia e Manchester United. Il Milan potrebbe essere l’outsider del torneo, con poche aspettative ma anche il potenziale per riservare delle sorprese.