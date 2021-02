Europa League, il mercato Milan porta esperienza in campo internazionale, gli acquisti rossoneri di gennaio sono tutti top player in tal senso

Europa League, il mercato Milan porta esperienza in campo internazionale, gli acquisti rossoneri di gennaio sono tutti top player in tal senso. I nomi: Mandzukic, Tomori ma anche un po’ di esperienza per Meité.

IL PUNTO EUROPEO- La rosea di questa mattina guarda già al 18 di febbraio, giorno in cui il Milan sfiderà la Stella Rossa ai sedicesimi di Europa League: “Mandzukic ha vinto la Champions con il Bayern– si legge- quasi un centinaio di presenze nelle coppe, anche se non vede l’Europa League da 11 anni quando giocava con la Dinamo Zagabria”.

NON SOLO MANDZUKIC- “Il croato– prosegue il quotidiano- non è l’unica novità per Pioli che inserisce pure Tomori (4 presenze in Champions al Chelsea) e Meite (spizzichi di Champions con Lilla e Monaco, preliminari di EuroLeague con il Torino), sacrificando Hauge”.