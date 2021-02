Stella Rossa, Falco: «Sarà una lotta con Kessie, lo conosco dai tempi…»

Filippo Falco, nuovo acquisto della Stella Rossa, prossima avversaria del Milan, ha parlato in conferenza stampa

«Le grandi aspettative nei miei confronti sono un grande incentivo, in questi anni ho investito molto nella mia crescita per arrivare a questo livello. In ogni squadra in cui ho giocato ho dato il massimo e spero di riuscire a esprimere tutte le mie qualità anche qui a Belgrado, il calcio per me è divertente e spero che il mio modo di giocare piaccia ai tifosi».

Su calcio serbo: «Il livello del calcio serbo è molto alto, lo seguo fin da bambino e ammiro tantissimo Dejan Stankovic. Ha vinto tutto con la maglia dell’Inter e quella mentalità vincente l’ha portata qui in Serbia. Conosco anche l’importanza del Derby Eterno (contro il Partizan ndr) e non vedo l’ora di giocarlo.

Milan? Conosco Kessie con cui ho giocato al Cesena, ho una buona opinione di lui e sarà una bella lotta in mezzo al campo».