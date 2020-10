Europa League, Celtic-Milan: Odsonne Edouard positivo al Covid-19

Mentre serpeggia il dubbio circa la possibilità di disputare Celtic-Milan il 22 ottobre, in casa Celtics si è riscontrato un caso di positività al Covid-19.

Si tratta del centravanti francese Odsonne Edouard, 22enne di cui si dice un gran bene, autore già di quattro gol in questo inizio di stagione. A confermare la sua positività è lo stesso club scozzese tramite il proprio account ufficiale su Twitter.

We can confirm that Odsonne Edouard has tested positive for COVID-19 while on international duty with France U21.

As it stands, no other #CelticFC player has returned a positive test.

Our thorough testing programme will continue and we will continue to follow all protocols. pic.twitter.com/JLJroRa7wY

— Celtic Football Club (@CelticFC) October 6, 2020