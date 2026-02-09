Estupinan Milan, Vicente Moreno così sull’esterno: «Mi sorprende che non riesce ad esprimersi al meglio». Segui le ultimissime

Il calciomercato del Milan ha portato a Milanello volti nuovi e grandi aspettative, ma non tutte le scommesse stanno pagando immediatamente i dividendi sperati. Al centro del dibattito mediatico c’è Pervis Estupinan, il terzino sinistro ecuadoriano noto per la sua spinta costante e la grande forza fisica, che sta incontrando inaspettate difficoltà di inserimento nello scacchiere tattico dei rossoneri.

Le parole di Vicente Moreno a TuttoMercatoWeb

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, è intervenuto Vicente Moreno, esperto allenatore spagnolo attualmente alla guida dell’Al-Wakrah in Qatar. Moreno, che conosce profondamente il calciatore per averlo plasmato durante l’esperienza comune al Maiorca, ha analizzato il momento delicato che l’esterno sta vivendo all’ombra della Madonnina.

PAROLE – «Mi sorprende, si, che in qualche modo non riesce ad esprimersi al meglio. L’ho conosciuto molto bene al Maiorca. Le sue qualità fisiche sono il suo punto di forza, è un portento da questo aspetto. Molto superiore ai suoi rivali, fa sforzi costanti su e giù per la fascia. Rimango convinto che se potrà avere continuità potrà esprimersi. Al Milan c’è un alto livello e concorrenza, ma uno come Pervis lo vorrei sempre nella mia squadra. Ha facilità nell’arrivare sul fondo, garantendo gran quantità di corsa. Con il tempo migliorerà. Già lo vedo migliorato rispetto a quando l’ho avuto io, come dal punto di vista difensivo. Per me è un top nel suo ruolo»