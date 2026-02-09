Connect with us

HANNO DETTO

Estupinan Milan, Vicente Moreno così sull’esterno: «Mi sorprende che non riesce ad esprimersi al meglio»

Published

45 minuti ago

on

By

Estupinan

Estupinan Milan, Vicente Moreno così sull’esterno: «Mi sorprende che non riesce ad esprimersi al meglio». Segui le ultimissime

Il calciomercato del Milan ha portato a Milanello volti nuovi e grandi aspettative, ma non tutte le scommesse stanno pagando immediatamente i dividendi sperati. Al centro del dibattito mediatico c’è Pervis Estupinan, il terzino sinistro ecuadoriano noto per la sua spinta costante e la grande forza fisica, che sta incontrando inaspettate difficoltà di inserimento nello scacchiere tattico dei rossoneri.

Le parole di Vicente Moreno a TuttoMercatoWeb

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, è intervenuto Vicente Moreno, esperto allenatore spagnolo attualmente alla guida dell’Al-Wakrah in Qatar. Moreno, che conosce profondamente il calciatore per averlo plasmato durante l’esperienza comune al Maiorca, ha analizzato il momento delicato che l’esterno sta vivendo all’ombra della Madonnina.

PAROLE – «Mi sorprende, si, che in qualche modo non riesce ad esprimersi al meglio. L’ho conosciuto molto bene al Maiorca. Le sue qualità fisiche sono il suo punto di forza, è un portento da questo aspetto. Molto superiore ai suoi rivali, fa sforzi costanti su e giù per la fascia. Rimango convinto che se potrà avere continuità potrà esprimersi. Al Milan c’è un alto livello e concorrenza, ma uno come Pervis lo vorrei sempre nella mia squadra. Ha facilità nell’arrivare sul fondo, garantendo gran quantità di corsa. Con il tempo migliorerà. Già lo vedo migliorato rispetto a quando l’ho avuto io, come dal punto di vista difensivo. Per me è un top nel suo ruolo»

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Saelemaekers Saelemaekers
Ultimissime Milan5 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: aggiornamenti su Saelemaekers, che incontro per Modric

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

pastore pastore
Esclusive2 giorni ago

Pastore spiega: «Fullkrug giocatore importante, al Milan si dovrebbe ascoltare di più lui. Calendario? Non credo sia un problema. E sul derby penso che…» – VIDEO

Giuseppe Pastore è intervenuto in esclusiva su Calcionews24 per commentare la stagione del Milan e la lotta scudetto. Le sue...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×