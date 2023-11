Esteve Milan, rossoneri al lavoro: il giovane centrale di proprietà del Montpellier può essere preso a prezzo di saldo

La situazione di emergenza in cui versa la retroguardia del Milan spinge i dirigenti rossoneri a cercare sul mercato valide alternative per rinforzare il reparto a gennaio.

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Moncada ha rimesso nel mirino Esteve, centrale classe 2002 che sta trovando poco spazio al Montpellier e che proprio per questo potrebbe essere preso a prezzo di saldo (già in estate aveva un valore di 5-7 milioni di euro).