Espulso Tomori, rossoneri in 10 per Roma-Milan: cosa è successo

Fikayo Tomori è costretto ad abbandonare il terreno di gioco per l’espulsione ricevuta in Roma-Milan: rossoneri in dieci uomini

Cartellino rosso per Fikayo Tomori e Milan costretto a giocare gli ultimi 30 minuti più recupero del match contro la Roma con un uomo in meno. Il difensore rossonero è stato espulso per doppia ammonizione.

Il centrale inglese ha sofferto parecchio il duello fisico con Belotti in questa gara, tanto da far pensare al cambio al Pioli. Nel secondo tempo è arrivato il secondo giallo per l’intervento in ritardo su Belotti e l’arbitro non ci ha pensato su due volte. Il difensore salterà anche il derby contro l’Inter previsto per il prossimo turno di Serie A.