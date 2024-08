Esordio Morata, l’attaccante TORNA in Serie A: primi minuti con la maglia rossonera in Milan Torino. La reazione di San Siro

Riecco Alvaro Morata in Serie A! Primi minuti ufficiali con la maglia rossonera in Milan Torino per l’ex attaccante della Juventus. Lo spagnolo aveva già calpestato il prato di San Siro in occasione del Trofeo Berlusconi.

Dopo pochi minuti il nuovo numero 7 rossonero si è reso protagonista di una bella azione che è culminata con l’intervento sulla palla di Coco che Maresca aveva battezzato inizialmente come rigore.