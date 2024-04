Esonero Pioli, Bianchin: «La sconfitta contro la Roma ha compromesso tutto, penso che..»

Luca Bianchin ha parlato a Sky Sport dicendo la sua sul futuro di Pioli a rischio esonero a fine stagione. Ecco cosa ha detto

LE PAROLE – «Si direi di si, quello che sembra un percorso verso la continuità ha avuto un down dopo la partita di andata. Vediamo se sarà solo un piccolo passaggio a vuoto ma è chiaro se ci dovesse essere l’eliminazione dall’Europa League dopo quella in Champions, l’ennesima sconfitta nel derby con la seconda stella dell’Inter che non fa felice i tifosi non può essere considerata una stagione positiva e potrebbe esserci un cambio».