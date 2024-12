Esonero Bonera, Ibrahimovic prende posizione! Messaggio al tecnico, ecco cosa filtra sul futuro

Esonero Bonera, nonostante la sconfitta contro la Ternana dell’ex Abate, Zlatan Ibrahimovic non ha nessuna intenzione di cambiare tecnico

Come riportato da calciomercato.com, Zlatan Ibrahimovic non ha nessuna intenzione di esonerare Daniele Bonera, attuale tecnico del Milan Futuro:

PAROLE – «Per qualità della rosa e struttura il Milan Futuro sarebbe una squadra da parte sinistra della classifica. La sconfitta contro la Ternana, però, ha relegato Bartesaghi e compagni al penultimo posto solitario della graduatoria. Una posizione di classifica che si fa preoccupante con i giovani rossoneri chiamati a scongiurare il rischio retrocessione in Serie D. Quest’ultimo aspetto è troppo importante per la proprietà americana che ha già investito ben 12 milioni complessivi nel nuovo progetto. Secondo quanto appreso in giornata la posizione di Bonera non sarebbe a rischio. Nell’ambito delle valutazioni vanno soppesati tutti i punti tra positivi e negativi. La squadra fa fatica a esprimere il calcio sul quale sta lavorando dalla scorsa estate e che segue le linee di Fonseca per la prima squadra. Si registra anche un ritardo sensibile non solo in classifica ma anche in termini di adattamento agli avversari. Di positivo c’è sicuramente la crescita di qualche singolo, Jiménez e Zeroli su tutti, e la gestione oculata di Camarda. In questo momento a fare la differenza in favore di Bonera è la fiducia di Ibrahimovic e Kirovksi: era stato proprio il dirigente svedese a decidere di affidare questo nuovo progetto al tecnico bresciano. Giovedì prossimo a Campobasso il Milan Futuro dovrà cercare di ottenere la terza vittoria di un campionato che rischia di farsi sempre più complicato».