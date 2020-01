Eriksson: «Ibra non tornerà in nazionale, mi ha sorpreso al Milan»

Sven Goran Eriksson ha parla del suo connazionale Zlatan Ibrahimovic in un’intervista rilasciata a Radio Anch’io Sport

Sven Goran Eriksson ha parla del suo connazionale Zlatan Ibrahimovic in un’intervista rilasciata a Radio Anch’io Sport. Ecco le parole dell’ex allenatore della Lazio sul ritorno del gigante svedese al Milan: «Ibra è il più grande giocatore svedese di sempre, ma non credo potrà tornare in Nazionale. Non mi aspettavo tornasse al Milan, questa è una sorpresa, ma conoscendolo se ha accettato questa sfida vuol dire che lui sente che è capace di dare qualcosa, e ha già dimostrato che è all’altezza di farlo».