Eriksen, l’agente duro: «Esami definiti? Sciocchezze»

Lo storico agente di Eriksen, Martin Schoots, ha criticato chi ha fatto passare le voci sugli esami del danese

Non solo i tifosi dell’Inter, ma anche quelli di tutto il mondo si chiedono da quel drammatico sabato di giugno se Christian Eriksen potrà tornare o meno a calcare i campi da calcio.

Negli ultimi giorni sono uscite delle voci riguardanti i risultati degli esami fatti dal danese, e proprio a questo proposito ha risposto duramente il suo storico agente Martin Schoots: «Questa è una sciocchezza. Semplicemente, non c’è ancora una tempistica definita – ha detto a TV2 Sport – .Ogni mese leggo delle speculazioni sul web sulla data degli esami, ma non c’è niente di vero. Non lo sappiamo ancora. Eriksen sta bene, al momento si sta rilassando con la famiglia. Se ci dovessero essere novità da raccontare sarà lui stesso a farlo».