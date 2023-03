Eranio: «Leao? Ho una speranza»

Stefano Eranio, ex centrocampista del Milan, ha analizzato il momento di Rafael Leao in vista dell’impegno contro il Napoli

Ospite a Marte Sport Live, Stefano Eranio ha parlato in questi termini di Rafael Leao:

«La pausa campionato potrebbe aver tolto qualcosa a una delle due o aver consentito il recupero di qualche inerzia positiva all’alta, vedremo in campo. Potrebbe averne beneficiato il Milan, che nella gara di campionato a San Siro è stata forse la squadra che ha messo più in difficoltà il Napoli in questa stagione. Poi gli azzurri hanno vinto, ma forse non meritando in pieno. Il Napoli gioca in modo splendido, la differenza la fanno secondo me i due finalizzatori, Osimhen e Kvaratskhelia. Un allenatore può trovare tutti gli accorgimenti possibili ma se sono in giornata c’è poco da fare. Mi auguro che Rafael Leao possa tornare quello dello scorso anno, quando fu decisivo per lo scudetto rossonero, un po’ come lo è oggi Kvara per il Napoli».