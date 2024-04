Emery Milan, l’Aston Villa blinda il proprio allenatore: adesso è UFFICIALE. L’annuncio del club

Unai Emery esce definitivamente dalla lista degli allenatori accostati alla panchina del Milan per il dopo Pioli. L’Aston Villa ha deciso di blindarlo con il rinnovo di contratto, ed adesso è arrivata anche l’ufficialità. Il tecnico estende il proprio contratto fino al 30 giugno 2027.

Aston Villa are thrilled to announce head coach Unai Emery has agreed to a contract extension until 2027. ✍️