Emerson Royal Milan, giudizio impietoso contro la Juventus: fatica il nuovo acquisto. Le ultimissime notizie sulla Serie A

Il Milan, nella sfida casalinga di campionato contro la Juventus, non è riuscito ad andare oltre lo zero a zero, allungando così il distacco dalle prime in classifica. Uno dei peggiori in campo, sicuramente, è stato Emerson Royal.

Il difensore brasiliano, contro Yildiz e Cambiaso, ha palesato grosse difficoltà. Proprio per questa ragione i maggiori quotidiani sportivi italiani gli hanno assegnato un voto insufficiente.