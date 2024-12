Emerson Royal Milan, Fonseca lo elogia: «Grande crescita, i tifosi l’hanno capito!». Le dichiarazioni della vigilia del tecnico rossonero

Paulo Fonseca, alla vigilia del match di Coppa Italia del Milan contro il Sassuolo, ha parlato a MilanTV. Di seguito le sue parole su Emerson Royal.

EMERSON ROYAL – «Emerson è in crescita. Lui è arrivato tardi, la Serie A è diversa dalla Premier. Ha avuto poco tempo per ambientarsi, penso che le ultime partite hanno dimostrato che sta sempre meglio ed in crescita, anche i tifosi lo hanno capito».