Emerson Palmieri: «Mancini mi ha consigliato una cosa precisa»

Emerson Palmieri ha parlato dei consigli ricevuti da Mancini per il futuro della sua carriera, ma il mercato non dipende solo da lui

Emerson Palmieri, intervistato dal Telegraph, ha raccontato dei consigli che gli ha dato il suo ct Roberto Mancini, con il quale sta per cominciare l’avventura agli Europei. Ha parlato, marginalmente, di calciomercato e di come Mancini gli avrebbe consigliato di cambiare aria. Sull’ex Roma, e attualmente sotto contratto con il Chelsea, è forte l’interesse dell’Inter.

«Mancini tiene a me, vuole vedermi fare bene e mi ha consigliato di cambiare aria e andare in una squadra altrettanto ambiziosa. Sappiamo però che non dipende solo da me, ci sono tanti fattori da prendere in considerazione. Ora voglio solo pensare alla Nazionale perché ogni volta che indosso la maglia azzurra voglio dare il massimo. Il futuro non mi preoccupa, io penso al campo».