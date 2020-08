Emergenza Coronavirus: i dati di oggi 3 agosto 2020

Emergenza Coronavirus, ecco i numeri della giornata odierna in Italia: 159 nuovi casi, 12 decessi oggi 3 agosto 2020

Emergenza Coronavirus, ecco i dati della giornata odierna: nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 159 nuovi casi, che portano il totale da inizio emergenza a 248.229. I decessi sono stati 12, con il totale delle vittime nel Paese che sale a 35.166.

Gli attualmente positivi 12.474, 41 i ricoverati in terapia intensiva (1 in meno di ieri). Il totale di dimessi e guariti sale a 200.589, 129 in più in 24 ore. In Lombardia 25 nuovi casi e 3 morti