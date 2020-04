Emergenza coronavirus, annullata anche la ICC estiva

La società organizzatrice della grande tournée estiva ha ufficialmente comunicato l’annullamento dell’edizione 2020 della ICC.

Come riportato da Calcio & Finanza, l’edizione 2020 della ICC, l’ormai consueto appuntamento estivo che vedeva coinvolti i maggiori club europei, è stata annullata a causa dell’emergenza coronavirus.

Era in qualche modo prevedibile, considerando che molto probabilmente la stagione 2019/20 terminerà in estate inoltrata ma in ogni caso, il sito specializzato negli aspetti economici legati al mondo del calcio ha calcolato quanto perderanno i club senza la ICC; per il Milan il conto in negativo sarà di circa 3 milioni di €.