Elliott Milan: tra tre anni bilancio in pari, ecco le ultime

Elliott Milan: l’obiettivo del club rossonero può essere raggiunto entro tre anni. In caso di permanenza in Champions League…

Il Milan di Elliott immagina se stesso con bilancio in pari e lo stadio di proprietà (assieme all’Inter) pronto. Lo riporta il Corriere della Sera in edicola questa mattina.

Per completare il risanamento (raggiunto con l’aumento dei proventi da diritti tv, in tutto 75 milioni, e da sponsorizzazioni e dalla riduzione delle spese di 31 milioni) è necessario che la squadra si qualifichi sempre in Champions.