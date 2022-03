Elezione Lega 2018, chiesta l’archiviazione di Malagò e Micchiché

La Procura della Repubblica di Milano ha chiesto l’archiviazione di Malagò e Micchiché del caso elezione presidente di Lega Serie A 2018

A distanza di quattro anni la Procura della Repubblica si è espressa. Come riportato dal Corriere dello Sport, è stata chiesta l’archiviazione del duo Malagò–Micchiché.

Il tutto per l’elezione del presidente della Lega Serie A del 2018: reato di falso per Malagò, reo di aver falsificato il verbale d’Assemblea per la nomina di Micchiché a presidente. Il tutto legato alla corruzione per i diritti Tv con Sky del triennio 18-21.