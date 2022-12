Elmas: «Vogliamo dare ai tifosi gioia scudetto»

Nella sua intervista a DHA, l’esterno del Napoli, Eljif Elmas, ha parlato tra le varie anche della lotta scudetto in Serie A

«A Napoli ci siamo divertiti molto fino a questo momento. Abbiamo dato spettacolo, disputando buone partite anche in Champions League. In serie A abbiamo vinto 13 partite e ottenuto 2 pareggi. Sta andando alla grande in questo momento, ma dobbiamo guardare avanti e non fermarci. Vogliamo continuare il nostro cammino anche in Champions League. Abbiamo grandi obiettivi. Possiamo e vogliamo regalare ai nostri tifosi la gioia dello scudetto».